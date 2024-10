Nella serata di ieri a Portoscuso, intorno alle 18,30, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per danneggiamento e guida senza patente, un 47enne commerciante di Carbonia, con precedenti di polizia a carico.

Secondo quanto riferito l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici, dopo aver importunato alcuni avventori all’interno di un bar del centro abitato, si è dileguato per le vie del paese a bordo della sua Volkswagen Polo e, intercettato dai militari, dapprima ha tentato di speronare l’auto di servizio e poi si è dato alla fuga, andando a danneggiare due auto in sosta.

Il fuggitivo è stato bloccato dopo alcuni chilometri, in via Giulio Cesare, e uscito dal mezzo ha tentato di aggredire i carabinieri che sono riusciti comunque a renderlo inoffensivo. In virtù del sinistro avuto con le macchine in sosta, è stato richiesto l’intervento del 118 che lo ha trasportato presso l'ospedale di Carbonia ove ha rifiutato qualunque tipo di cura nonché di sottoporsi agli esami tossicologici.

Al termine delle formalità di rito, il 47enne è stato ristretto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Iglesias e come disposto dal P.M. di turno, verrà giudicato nella mattinata odierna con rito per direttissima presso il Tribunale di Cagliari.