Intorno alle 2:00 della scorsa notte, un uomo di Porto Torres ha allertato i Carabinieri della locale stazione per segnalare che la moglie non era rientrata a casa da un’uscita con le sue amiche e che, contattata dal marito, aveva espresso propositi di suicidio.

Le ricerche della donna sono così scattate immediatamente, ma dopo qualche minuto l’uomo ha richiamato i militari per segnalare che sua moglie si trovava in località “Abbacurrente”, sulla strada per Platamona, e che lì avrebbe voluto farla finita.

La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile si è precipitata sul luogo indicato, dove ha ispezionato il posto senza esito. Grazie all’intuizione di uno dei Carabinieri, l’equipaggio ha controllato un sentiero perpendicolare alla SP 81, nei pressi della torre, e proprio lì ha trovato un’auto in bilico sulla scogliera, con la parte anteriore del veicolo che si affacciava sul vuoto. All’interno si trovava la donna in stato confusionale.

Mentre uno dei militari ha fatto da contrappeso nella parte posteriore dell’auto, un altro con molta calma ha aperto la portiera del veicolo ed estratto la donna dall’abitacolo. Un’ambulanza allertata dai Carabinieri ha portato la donna in ospedale per accertamenti e cure del caso e intanto un carro attrezzi ha recuperato l’auto con l’aiuto degli stessi militari.