I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres hanno denunciato un 64enne straniero, gravemente indiziato di furto aggravato di fossili, che sono considerati beni culturali di proprietà dello Stato.

I militari, mentre transitavano nella zona di via Lungomare Balai, hanno notato l’uomo nel buio mentre, con martello e scalpello, tentava di rompere la pietra. Una volta che i carabinieri si sono avvicinati hanno notato che il 64enne aveva con sé vari attrezzi ed aveva già staccato altri pezzi di roccia.

Uno sguardo più approfondito ha permesso agli uomini dell'Arma di appurare che non si trattava di semplici pezzi di pietra, ma di fossili, che vengono considerati “beni culturali” ai sensi dell’art. 10. Per quanto esposto, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.