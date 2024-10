I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, ieri, tardo pomeriggio, nel corso di servizi predisposti per contrastare i reati predatori, hanno arrestato in flagranza due nomadi ventenni per furto aggravato in concorso.

I due pregiudicati sono stati sorpresi dai Carabinieri della Compagnia di Porto Torres all’interno di uno stabilimento in via delle Industrie di Porto Torres mentre asportavano, da mezzi pesanti parcheggiati all’interno, gasolio per 100 litri.