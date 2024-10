I Funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari e della Sezione operativa di Porto Torres, assieme alla polizia locale, hanno effettuato un sequestro presso un punto vendita ubicato nella cittadina turritana, di oltre 100 giocattoli di varie marche e tipologie.

L’attività antifrode, congiunta tra il personale del Nucleo Annona e tutela del consumatore della Polizia Locale di Porto Torres, è il risultato del Protocollo d’intesa siglato il 24 giugno 2020, da ADM - Direzione Territoriale Sardegna e il Comune di Porto Torres, finalizzato all’accertamento di violazioni in materia di contraffazione, Made in Italy e di sicurezza dei prodotti.

L’operazione, organizzata a ridosso delle festività natalizie, ha portato al sequestro di circa 100 giocattoli, sprovvisti della necessaria marcatura CE, delle relative avvertenze in lingua italiana, e recanti in alcuni casi la marchiatura CE non conforme, i quali, a vario titolo hanno violato le normative in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai bambini e la normativa europea prevista dal Reg. UE 2016/425. Tra questi articoli erano presenti anche alcuni esemplari dei famosi pupazzi Huggy Wuggy, sempre più diffusi nei contenuti visualizzati dai bambini su You Tube, (sprovvisti di marchiatura CE e di etichettatura), i quali nel mese di maggio, sono stati oggetto di avviso prudenziale da parte della Polizia Postale e dichiarati pericolosi per i bambini.

È stato disposto il sequestro amministrativo, ai sensi dell’art 13 della Legge n. 689/81 con sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10.000 per aver posto in commercio sul territorio nazionale giocattoli non conformi agli standard di sicurezza.