I funzionari doganali di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Porto Torres, congiuntamente agli operatori del Nucleo Annona e Tutela del consumatore del Comando di Polizia Locale di Porto Torres, hanno effettuato un’operazione antifrode presso un punto vendita ubicato a Porto Torres, che ha portato al sequestro di 160 articoli di diverse tipologie di merce, prevalentemente giocattoli, sprovvisti della marcatura CE e privi di etichettatura identificativa e delle necessarie avvertenze, in violazione delle normative in materia di sicurezza dei giocattoli.

Si tratta di 97 pezzi, tra i quali anche i famosi “POP IT” (antistress per bambini fatti di plastica morbida colorata), risultati non conformi agli standard di sicurezza e sprovvisti della marcatura CE e sottoposti a sequestro amministrativo. Per l’esercente è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 euro.

Inoltre, 63 pezzi recavano marcatura CE non conforme. È stata quindi fatta segnalazione all’Autorità Giudiziaria per ipotesi di reato di frode in commercio e per uso di prodotti con segni non conformi.