Questa mattina, intorno alle 8.30, due coniugi sono rimasti gravemente feriti in seguito a un’ esplosione avvenuta nel proprio appartamento in via Monte Angellu a Porto Torres.

A causare l'incidente, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il gas fuoriuscito da una bombola per uso domestico.

Le due persone ferite, Gavino Piga, 58 anni, e Zelinda Nali, 56, sono state trasportate d'urgenza al Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del comando provinciale.