I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, nell’ambito dei servizi finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, ieri, allo sbarco del porto di Porto Torres, hanno arrestato Bright Anuge, 30enne nigeriano, pregiudicato, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Sassari lo hanno sorpreso allo sbarco di una nave proveniente da Genova, mentre assumeva atteggiamenti ambigui che catturavano l’attenzione dei militari: nel verificare l’identità del soggetto è emerso un provvedimento a suo carico e da un’attenta perquisizione del bagaglio sono stati rinvenuti, confusi fra altri alimenti sotto vuoto, all’interno di un simulacro di salame sotto pepe, realizzato in resina, 14 ovuli in cellophane contenenti cocaina per complessivi 250 grammi.