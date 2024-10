I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, questa mattina a Porto Torres, hanno rinvenuto il cadavere di un uomo all’interno di un camper in cui viveva da tempo, parcheggiato dietro la Conad.

L’uomo, vedovo 61enne, sofferente di patologie cardiache, è stato trovato dai Carabinieri, privo di vita, senza segni di violenza, coricato nel suo letto: all’interno del camper non vi erano stufe o scaldini e portafogli e valori erano ancora presenti.

Il cadavere è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale di Sassari per verificare l’esatta causa della morte, che apparentemente sembra per cause naturali.