Ieri mattina i militari del Comando Provinciale di Sassari, nell'ambito dei controlli in materia di violazioni delle norme sulla pesca, hanno fermato a Porto Torres, all'interno della Darsena Vecchia del Porto Commerciale, due pescatori cagliaritani che, armati di mute, bombole e fucili subacquei, stavano scaricando un carico di 100 KG di pesce.

Nonostante i tentativi di eludere i controlli e le risposte evasive date ai militari della Stazione di Stintino e del personale della Motovedetta di Porto Torres, a entrambi sono state elevate sanzioni amministrative pari a 2000 euro nonchè il sequestro del gommone, dell'attrezzatura utilizzata per la pesca e di tutto il pesce pescato in orario notturno e in quantità vistosamente superiori a quanto consentito per legge.

Tutto il pescato, di grande pezzatura, una volta avuto il via libera del personale sanitario, è stato distribuito nel corso della giornata alle strutture assistenziali di Porto Torres dove alloggiano anziani e ragazzi in difficoltà che godranno del pesce illegalmente pescato che altrimenti avrebbe alimentato il mercato nero della ristorazione, senza il rispetto della normativa sulla tracciabilità alimentare.