Sono sbarcati a Porto Torres da Barcellona, in possesso di denaro contante non dichiarato alla dogana. Si tratta di due passeggeri che trasportavano rispettivamente 25 mila euro e 18mila euro.

I funzionari ADM di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Porto Torres, unitamente ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Porto Torres, nel corso dell’attività di monitoraggio sulla circolazione transfrontaliera dei capitali, hanno fermato i due spagnoli e sequestrato il denaro, in quanto la normativa in vigore dispone la libera circolazione di valuta all’interno della UE per importi fino a 10.000 euro oltre i quali il viaggiatore è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di valuta presso la dogana in entrata o in uscita dal territorio nazionale.



I passeggeri si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’oblazione immediata con il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari al 15% dell’importo eccedente il limite consentito di 10.000 euro.



Questa attività di controllo sul denaro contante si colloca in un più ampio sistema di operazioni condotte da

ADM e Guardia di Finanza e finalizzate alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

di cui alla Direttiva UE n° 2015/849.