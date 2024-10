Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, a Porto Torres, hanno denunciato in stato di libertà tre connazionali cinesi, proprietarie e gestitri di altrettante attività commerciali di rivendita di abbigliamento e oggettistica varia, per aver messo in vendita merce contraffatta.

Il controllo dei carabinieri della locale Compagnia ha permesso di riscontrare come in tutte e tre le attività commerciali, ispezionate nella cittadina turritana, fossero esposti al pubblico e messi in vendita occhiali e profumi che si presentavano con i loghi delle griffe più famose ma che in realtà non erano stati prodotti dalle loro case madri.

Per questo motivo, al termine del servizio di controllo sul rispetto delle normative sulla vendita e sulla tutela dei marchi, i carabinieri hanno sequestrato e tolto dal mercato 150 paia di occhiali e 110 confezioni di profumo, in attesa che la Procura della Repubblica di Sassari nomini un Consulente tecnico che accerti la reale provenienza dei prodotti e valuti l'eventuale nocività degli stessi.