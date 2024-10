La Guardia di Finanza di Porto Torres ha arrestato nella giornata di ieri un cittadino croato residente in Svizzera trovato in possesso di 2,3 chilogrammi di marijuana.

L’uomo, un ingegnere sessantaseienne titolare di un’impresa edile a Lugano, è sbarcato dalla nave proveniente da Genova alla guida della propria autovettura ed è stato selezionato per un controllo da parte dei militari della locale Tenenza. Il particolare stato di agitazione mostrato dal soggetto nonché´ le motivazioni addotte circa il viaggio nell’isola hanno indotto i militari ad eseguire un riscontro più` approfondito.

È stato così scoperto, anche grazie all’ausilio dell’infallibile fiuto del cane RAGAL, che nel vano porta ruota di scorta dell’autoveicolo vi erano 2 buste di cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di 2,3 chilogrammi.

Il soggetto fermato, accusato di traffico di sostanze stupefacenti è stato quindi posto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio per direttissima che si terrà in data odierna.

Nell’ambito dell’attività è stata inoltre sottoposta a sequestro la vettura utilizzata per il trasporto della sostanza stupefacente.

Si tratta del terzo importante servizio in materia di stupefacenti operato dalle Fiamme Gialle di Porto Torres in pochi mesi, dopo quelli dell’ottobre e del gennaio scorso che hanno portato al sequestro complessivo di 28 Kg. di cocaina.