I carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 32enne incensurato di Sennori. Nel corso di un normale servizio perlustrativo nel territorio, i militari hanno notato il giovane camminare con fare sospetto in orario notturno ed hanno deciso di effettuare un controllo più accurato.

Gli operanti avrebbero rinvenuto cocaina nelle tasche del ragazzo, suddivisa in due involucri contenenti 1 grammo, insieme a banconote di piccolo taglio. La perquisizione domiciliare avrebbe permesso poi di sequestrare ulteriori 6 dosi di 3 grammi complessivi, una busta di plastica contenente 10 grammi circa di cocaina in pietra e più di 4mila euro in contanti verosimilmente provento di spaccio.

L’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Sassari e l’indagato dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.