"È mio intento rendere disponibile la città e il porto di Porto Torres ad accogliere i naufraghi della nave di Sos Mediterranée Ocean Viking, che dopo 20 giorni di navigazione si trova a poche miglia dal Mare di Sardegna", lo fa sapere, in una nota diffusa sui social, il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas.

"La mia comunità non vuole girarsi dall'altra parte, la città di Porto Torres è sempre stata una città accogliente e solidale con chi soffre - prosegue Mulas -. Non è sicuramente mio intento fare polemica con nessuno, figuriamoci col Governo del mio Paese, ma la città che mi onoro di amministrare è sempre stata e sempre sarà una città accogliente, una città di porto e quindi un porto sicuro per chiunque".

L'intervento del primo cittadino arriva in risposta all'appello della Commissione Europea, che ha chiesto "lo sbarco immediato, nel luogo sicuro più vicino, di tutte le persone soccorse e che si trovano a bordo della Ocean Viking", perché "la situazione a bordo della nave ha raggiunto un livello critico e deve essere affrontata con urgenza per evitare una tragedia umanitaria".