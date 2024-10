La squadra 9A del distaccamento cittadino di Porto Torres è intervenuta questa mattina per recuperare una piccola cornacchia dalla cima di una palma all'interno di un cortile.

Il volatile aveva una zampa bloccata nei rami e da alcuni giorni non poteva spiccare il volo. Il personale lo ha raggiunto con l'ausilio della autoscala giunta in supporto dalla Sede Centrale e lo ha poi affidato alla persona che ha richiesto l'intervento che se ne prenderà cura sino alla consegna in un centro di cura e riabilitazione per volatili.