Si è spenta a soli 41 anni Luigia Caiazzo, Capitano di Corvetta in servizio presso la Capitaneria di porto di Porto Torres. La vita della giovane mamma di tre di tre bambini è stata stroncata da una malattia. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente amici e colleghi che hanno avuto la fortuna di apprezzarne le sue doti umane e senso del dovere e si sono stretti al dolore della famiglia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, a partire dal Comandante Generale, Ammiraglio Nicola Carlone e del l'intera famiglia della Guardia Costiera che si sono uniti al dolore della famiglia di Luigia Caiazzo.

Anche l'amministrazione comunale di Bosa “è vicina alla famiglia Caiazzo per la prematura scomparsa di Luigia, giovane madre di tre bambini. È stata Comandante della Circomare di Bosa Marina dal 2019 al 2020. Oltre ai familiari esprimiamo le nostre condoglianze all'intero Corpo della Marina”.

Tantissimi i post sul profilo Facebook del Capitano di Corvetta: “Davvero un grande dolore per tutti coloro che come me hanno avuto l'onore e il piacere di conoscerti. Riposa in pace anima nobile”.