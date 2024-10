I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno arrestato in flagranza di reato due pregiudicati, una donna rumena 34enne e un pensionato di 81 anni di Sassari, sorpresi dai militari dell’arma con numerosa refurtiva.

Come riferito dai Carabinieri, la coppia ha tentato far perdere le proprie tracce dopo aver commesso tre furti in altrettanti esercizi commerciali di Corso Vittorio Emanuele. Allertate subito le forze dell’ordine, sono state diramate le ricerche, coordinate della centrale operativa di Porto Torres, per rintracciare gli autori delle azioni criminali.

Sono stati fermati a bordo di una Fiat Panda all’altezza della chiesetta di Balai Lontano. Nell’auto, i militari hanno trovato la merce rubata, abbigliamento e occhiali da sole per un valore complessivo di oltre 1.600 euro.

Per eludere i controlli di sicurezza gli arrestati hanno utilizzato una borsa “schermata”. Il gip del tribunale di Sassari ha convalidato gli arresti per furto aggravato in concorso.