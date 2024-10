“Un punto di svolta fondamentale per l’iter di realizzazione dell’Antemurale di Porto Torres” è il commento del presidente dell’ AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, dopo la firma del contratto d’appalto ieri a Cagliari.

L’iter era stato avviato nel 2013 grazie a una convenzione sottoscritta tra l’ex Autorità Portuale e la Regione Sardegna, e che, due anni più tardi, aveva visto l’aggiudicazione dei lavori alla Sales Spa, per un totale di circa 29 milioni e 241 mila euro.

L’obiettivo è quello di creare importanti ricadute economiche sul territorio e garantire una più agevole gestione dei lavori.

“Con la firma del contratto, che segue tutta la fase di monitoraggio ante operam previsto dalla Decreto Via, apriamo la fase operativa del cantiere. Il mio auspicio è che il tutto possa procedere celermente e che, salvo diverso avviso degli Enti competenti in materia ambientale e paesaggistica, i cassoni cellulari si possano realizzare in loco. Un aspetto, questo, che sono certo potrà generare ricadute positive sul territorio sia in termini economici che occupazionali”, ha concluso Deiana.