I Carabinieri del Provinciale di Sassari, questo fine settimana, a Porto Torres e a Sorso, hanno effettuato una serie di controlli notturni alla circolazione stradale, identificando 86 persone e denunciandone 12. In particolare, denunciando in stato di libertà :

- Una coppia di giovani 25enni disoccupati di Sassari per detenzione di droga ai fini di spaccio (sequestrata 10 grammi di marijuana in dosi);

- Cinque persone per guida in stato d’ebbrezza (un’operaia 40enne di Porto Torres, una cameriera 44enne di Sassari, un operaio 43enne di Porto Torres, uno studente 19enne di Sorso e un pensionato di Sennori);

- Tre persone per guida senza patente poiché revocata ( un disoccupato 41enne di Sorso, un operaio 31enne di Sassari e un operaio 30enne di Porto Torres);

- Per ricettazione un disoccupato di Sassari trovato alla guida di una Chevrolet rubata 3 mesi fa in Sassari;

- Per porto di oggetti atti ad offendere un 40enne disoccupato di Sassari, trovato in possesso di un tirapugni con lama in acciaio.