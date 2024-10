Due donne spagnole di 20 e 57 anni sono state arrestate questa mattina a Porto Torres dalla Guardia di finanza dopo lo sbarco dal traghetto proveniente da Genova: in una portiera della loro auto era nascosto un involucro contenente 2 chili e mezzo di hashish.

E’ stato il cane antidroga a fiutare la sostanza stupefacente nella loro auto. Le due donne, una cameriera e una bambinaia di Madrid, difese dall'avvocato Fabio Bruno, hanno dichiarato di essere all'oscuro della presenza di droga nell'auto su cui viaggiavano.

Al pm Mario Leo hanno raccontato di essere partite da Madrid due settimane fa, a bordo di un'auto prestata loro da una conoscente. Hanno detto di avere fatto tappa in diverse città della Spagna e poi della Francia prima di raggiungere Genova e imbarcarsi per la Sardegna. La Procura ha disposto gli arresti domiciliari in un b&b di Alghero, fino a lunedì mattina, quando è prevista l'udienza per la convalida degli arresti.