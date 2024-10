"Buone, ottime notizie. Secondo il report sanitario ufficiale è sceso drasticamente il numero dei positivi a Porto Torres. Sono diventati sei. Sono invece ancora tre le persone in quarantena che attendono l’esito del tampone".

A darne notizia è il sindaco Sean Christian Wheeler.

"È una grande gioia e ci auguriamo che anche gli ultimi malati possano guarire al più presto. Attenzione però perché questo netto miglioramento non deve farci abbassare la guardia. L’ho già scritto qualche giorno fa, i comportamenti non consoni alla norma non saranno tollerati e non vogliamo essere costretti ad adottare ordinanze più restrittive".