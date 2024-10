I Carabinieri del Provinciale di Sassari, ieri sera, a Porto Torres, hanno denunciato in stato di libertà tre persone, due cittadini albanesi ed un sassarese 60enne pregiudicato, per detenzione abusiva di armi clandestine in concorso.

I Carabinieri cdella Compagnia di Porto Torres hanno sorpreso i tre soggetti, all’interno di un capannone ai margini del paese, in possesso di una pistola a tamburo cal. 5 e una carabina ad aria compressa.