"Oggi a Porto Torres è accaduto qualcosa di insolito in Italia. Il Consiglio comunale ha votato all'unanimità le pratiche di bilancio, con scelte condivise e costruite insieme da maggioranza e opposizione".

"È la risposta matura e intelligente che tutta l'assemblea ha voluto dare in questo momento di crisi". Lo afferma il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas. "Ora la nostra città ha a disposizione i fondi per crescere e affrontare alcuni nodi fondamentali".

"Ringrazio tutti i consiglieri e gli uffici per il grande lavoro fatto in queste settimane. Trasformiamo questo impegno in atti concreti per rendere migliore la nostra città", conclude il primo cittadino.