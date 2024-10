4 denunciati in stato di libertà per guida sotto l’effetto dell’alcool .

I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres, in questo weekend, hanno effettuato, lungo le arterie viarie principali in ingresso a Porto Torres, con l’ausilio dell’etilometro in dotazione, controlli notturni alla circolazione stradale, controllando 66 autoveicoli e identificando 93 persone.

I denunciati per guida in stato d’ebbrezza sono:

un 30enne disoccupato di Alghero,

un 26enne studente di Sorso,

una parrucchiera 24enne di Castelsardo,

un ingegnere 40enne di Porto Torres, e

uno studente 18enne di Porto Torres.