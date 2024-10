Una bagnante, (si tratta di una turista milanese giunta nell’Isola per le vacanze), è tuttora ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in acqua nel tratto di spiaggia di Porto Tarverna, nel Comune di Loiri Porto San Paolo.

La donna si è sentita male, ha bevuto molta acqua e per fortuna è stata immediatamente soccorsa dai bagnini in turno sull’arenile: immediati anche i soccorsi del 118, intervenuti sul posto anche con l’elisoccorso: è grave e monitorata costantemente in ospedale.