Durante la mattinata odierna, alla caserma Carabinieri di Porto Rotondo è giunta una segnalazione riguardo il fatto che un turista aveva appena chiuso nella sua autovettura, lasciata al sole nei parcheggi di una spiaggia di Porto Rotondo, una tartaruga che, suo malgrado, si era avventurata fuori dalla macchia mediterranea, e si recava tranquillamente in spiaggia.

All’intervento della pattuglia di Carabinieri di Porto Rotondo, il turista, del continente, ha spontaneamente consegnato ai militari l’animale, una “testudo marginata“ di sesso femminile, della lunghezza complessiva di 30 cm.

Anche la tartaruga è stata “accompagnata” in caserma, per accertamenti sul suo stato di salute.

Successivamente, su indicazione degli organi ambientali competenti, è stata riposta nel suo habitat naturale, cioè la macchia mediterranea che circonda le spiagge della Gallura.

Il turista è stato denunciato per maltrattamenti di animali e detenzione di animali protetti, poiché quel tipo di tartaruga è protetta dalla normativa europea di settore.

C’è da dire che non è raro imbattersi in animali di così alto pregio che vivono allo stato brado nel territorio gallurese e che costituiscono patrimonio ambientale di raro valore: la sua tutela non deve essere solo frutto della repressione delle forze dell’ordine, ma deve stare nella sensibilità delle persone.