Nove clandestini - quasi certamente algerini - sono stati rintracciati nel territorio di Porto Pino, in località "Currumanciu".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Tartalias, che hanno radunato il gruppetto per effettuare i controlli. Al momento pare non sia stato ritrovato nessun barchino. Qualcuno potrebbe averli scaricati per poi andare via.

I migranti saranno trasferiti nel centro d'accoglienza di Monastir, dove verranno messi in quarantena come previsto dal protocollo anti-Covid.