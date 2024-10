Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "5A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta intorno alle 2 del mattino per soccorrere quattro persone in difficoltà, di nazionalità italiana: tra loro anche un minore, un ragazzo di 14 anni che, a causa del calare del buio e delle condizioni meteo avverse, hanno perso l'orientamento, in località "Porto Flavia", lungo il sentiero Santa Barbara che collega Masua e Cala Domestica.

Gli operatori, all'arrivo sul posto, si sono addentrati nell'area impervia, percorrendo per circa un ora e trenta minuti la zona con la fitta vegetazione, in base al punto avuto tramite coordinate inviate con lo smartphone agli operatori della sala operativa 115, hanno raggiunto le persone che poi sono state riaccompagnate a Iglesias sane e salve. L'intervento si è concluso in lieto fine alle prime luci dell'alba.