Sono 13 milioni e 790 mila euro i fondi destinati a un contratto di 4 anni (uno in più rispetto al passato), con la possibilità di estensione fino ad altri 12 mesi, per i servizi ai passeggeri nel porto di Olbia.

La gara d'appalto è stata bandita, tre i lotti: il primo, base d'asta di circa 8 milioni e 800 mila euro, riguarda l'accoglimento, la ricezione, lo smistamento e l'instradamento dei veicoli in arrivo e in partenza, non solo nel porto di Olbia come in precedenza, ma anche nello scalo di Golfo Aranci.

Il secondo e il terzo lotto prendono in considerazione solo lo scalo dell'Isola Bianca e sono relativi rispettivamente al servizio navetta stazione marittima-nave e viceversa, con circa 3 milioni e 400 mila euro a disposizione e all'attività di info point, deposito bagagli, con assistenza ai passeggeri in imbarco e sbarco, per circa 1 milione e 620 mila euro.

La valutazione del punteggio comprenderà anche la qualità del piano di assorbimento dei lavoratori, la cura al passeggero con mobilità ridotta e l'introduzione di sistemi di monitoraggio della qualità dei servizi.

"Incentiviamo ulteriormente una maggiore attenzione alle esigenze dei passeggeri, compresi quelli in arrivo e partenza nello scalo di Golfo Aranci, e tutte quelle innovazioni, tecnologiche ed organizzative, volte all'incremento della performance dei porti", ha commentato Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna.