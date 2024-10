La chiusura de La Marina di Arbatax della Turismar è sempre più vicina. I diportisti non avranno più alcun servizio: niente più elettricità, acqua potabile ne servizio di guardiania. A darne notizia è Franco Ammendola, gestore della Turismar.

La decisione sofferta è stata presa a seguito della nuova gestione che si occupa del servizio rifiuti. Secondo la società le tariffe imposte sono troppo alte e penalizzano in porto. Sono tante le persone che lavorano nel porticciolo turistico e che a causa di questa decisione non sanno come affronteranno la prossima stagione estiva.

Dopo l’incontro un gruppo di partecipanti è andato a chiedere lumi in Comune dove l’amministrazione comunale ha fatto sapere che sono al lavoro da tempo per rivedere il pano e i costi.