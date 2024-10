“Apprendiamo da fonti informali che nel decreto legge agosto non sarebbe previsto il prolungamento della cassa integrazione per i 211 lavoratrici e lavoratori del Porto Canale di Cagliari, cig che scade il prossimo 31 agosto 2020: se ciò fosse confermato sarebbe un errore molto grave”.

Così dichiarano Andrea Cuccello, Segretario confederale Cisl, e Salvatore Pellecchia, Segretario generale Fit-Cisl. “Non si possono lasciare per strada 211 famiglie – proseguono Cuccello e Pellecchia – Sarebbe imperdonabile anche perché una “dimenticanza” del genere vanificherebbe lo sblocco degli investimenti dello scorso 23 luglio, quando al Porto Canale sono stati dedicati 130 milioni di euro per lo sviluppo infrastrutturale ed è stato rimosso il vincolo ambientale che impediva di spenderli, consentendo così l’avvio della zona franca doganale interclusa, che è molto importante per l’attrattività del porto container. Chiediamo che si corregga subito questo errore”.