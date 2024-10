Porto Canale e Zes (Zona Economica Speciale) saranno alcuni dei punti che il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, porterà all’attenzione del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, in visita istituzionale nella città Capoluogo.

“La richiesta di attivazione del nuovo sistema fiscale – ricorda il primo cittadino – giace sui tavoli di Roma da novembre 2018, quando la Regione fece la proposta unitaria al Governo, in attuazione del Decreto per il Sud del 2017”.

Tutti fattori decisivi per la competitività e la sostenibilità sociale locale – aggiunge -. Perché per l’Isola la chiave per recuperare terreno sta nella disponibilità di un sistema di trasporti, collegato in modo funzionale a una rete di infrastrutture logistiche dedicate alle merci. Così da attrarre investimenti e creare nuovi posti di lavoro”.

Con ben 1.628 ettari, conclude Truzzu, “La Zes ridurrà la distanza fra imprese sarde, nazionali ed estere, rafforzerà la crescita e aggiungerà valore all’aerea metropolitana e all’intera Sardegna”.