“Saremo al sit in previsto a Roma il 29 agosto per ottenere risposte certe dalle istituzioni e dall’azienda, non accetteremo che la vertenza del porto canale di Cagliari si risolva in un nulla di fatto”.

Sono queste le parole del segretario generale della Camera del Lavoro Cgil Carmelo Farci e la segretaria territoriale Filt Massimiliana Tocco che hanno partecipato all’incontro di ieri mattina con le assessori regionali al Lavoro e all’Industria e gli altri soggetti coinvolti.

“Apprezziamo il fatto che si stia costituendo un fronte comune – hanno aggiunto – ma è chiaro che bisogna agire in fretta visti i tempi della procedura di licenziamento, l’assenza di risposte da parte dell’azienda e anche considerate le incertezze che caratterizzano la fase politica nazionale”.

A detta della Cgil, “Chi oggi ha la responsabilità dei ministeri dello Sviluppo, del Lavoro e dei Trasporti, ha comunque il dovere di intervenire immediatamente ed essere conseguente rispetto agli impegni e all’impostazione data lo scorso 31 luglio, non devono essere i lavoratori a pagare la crisi di governo”.

“È necessaria una svolta immediata – hanno concluso Carmelo Farci e Massimiliana Tocco – per evitare che la vertenza si possa ulteriormente inasprire, consentire la messa in sicurezza dei rapporti di lavoro, rendere quanto prima il porto industriale attrattivo per nuove compagnie”.