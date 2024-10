Questa mattina tre migranti maghrebini sono stati rintracciati presso le coste di Porto Botte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Giba, che hanno proceduto con le operazioni di identificazione.

Nessuna traccia del barchino utilizzato per approdare. Come nel caso di ieri, qualcuno potrebbe averli accompagnati per poi andare via.