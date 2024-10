Nonostante le incalzanti richieste pervenute da più ambiti, il governatore della Sardegna Christian Solinas non chiude le porte a chi arriva nell'Isola dalle zone rosse.

Con l'Italia per gran parte in lockdown, si teme un assalto delle seconde case al mare specialmente in vista delle festività pasquali. Ma al momento non sono previste ordinanze o restrizioni in merito. L'impegno assunto dalla Regione, però, è quello di potenziare il sistema di controlli agli ingressi per renderli più rigorosi. "Cercheremo di potenziare il filtro dei testi per chi vuole arrivare nell’isola", spiega Solinas.

La Regione sta dialogando con le compagnie aeree e navali e con le società di gestione di porti e aeroporti per convincerle a potenziare i controlli alla partenza verso la Sardegna, in modo da ridurre al minimo quelli all’arrivo. "Chi non è in regola con vaccino o tampone non parte", è la richiesta della Regione.

Secondo quanto emerge si starebbe trovando un accordo con Alitalia che ha già testato l'esperienza dei voli Covid free Milano-Roma e potrebbe replicare nelle tratte per l'Isola.