E' successo domenica scorsa a Cagliari, quando una donna ha portato per l'ennesima volta la sua Pugeot all'autolavaggio self service del centro commerciale Le Fornaci in Viale Monastir e, una volta terminato il lavaggio ed uscita dai box, si è trovata davanti una spiacevole sorpresa.

La carrozzeria dell'auto era visibilmente graffiata, e quando la donna si è recata dal titolare dell'autolavaggio per essere risarcita ha ricevuto risposta negativa. Un carrozziere consultato dalla presunta vittima ha quantificato i danni per un totale di 1500 euro, la donna si dice pronta a procedere per vie legali.