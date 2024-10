Lo hanno sorpreso con un cane di peluche sotto il braccio. Così la Polizia locale di Sassari lo ha fermato. L’uomo ha mostrato agli agenti l'autocertificazione in cui attestava che stava andando a fare la spesa, aggiungendo solo una nota di colore.

La Polizia locale, nonostante la stessa autocertificazione, ha comunque voluto accertare la veridicità di quanto dichiarato. Ha constato che l’uomo è andato al supermercato e subito dopo è tornato direttamente a casa con le buste della spesa.

Nella giornata di ieri la Polizia locale ha eseguito 151 controlli sulle persone nelle strade e negli spazi pubblici e 36 su attività commerciali, con quattro denunce totali. Oltre all'esercente che, autorizzato ad aprire come rivendita di tabacchi, svolgeva anche attività di bar, servendo caffè, ieri un'altra denuncia è scattata perché all'interno di un'attività H24 erano presenti più persone, mentre era assente il dipendente che avrebbe dovuto sanificare e regolare gli accessi. Due persone sono state denunciate perché non hanno saputo motivare la loro presenza per strada.