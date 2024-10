La curiosità è un istinto irrefrenabile, tanto irrefrenabile che spinse Eva a raccogliere e mangiare il frutto dell'albero proibito con la consapevolezza di perdere l'Eden.

Su questo istinto, ma soprattutto su una gran dose di morbosità provinciale, fa leva la casa di produzione genovese Il Triangolo Rosso che approda in città con un film hard dal titolo inequivocabile: “Le porno sposine di Nuoro e Siniscola. Scandalo in famiglia” in vendita esclusiva per la città nell'edicola di viale Repubblica al prezzo di 16 euro e 50 centesimi. Un dvd di 80 minuti che tra pochi giorni sarà in distribuzione a Nuoro e in tutta la provincia e che sarà possibile acquistare anche in alcune edicole dei paesi limitrofi come Lodè e Dorgali.

AUTENTICO O FALSO? C'è chi già storce il naso leggendo la locandina. E lo farebbe di più sapendo che le sposine sono “porno” anche nell'Astigiano, a Trani e Bisceglie, nel Grossetano e così via in tanti altri centri della bigotta provincia italiana. «Stiamo comunque raccogliendo tantissimi ordini», assicura l'edicolante. Quanti sono?

«Tantissimi - insiste - e le richieste le fanno ragazzi e uomini ma anche donne. Tante donne». A conferma che la pruriginosa curiosità provinciale è trasversale. Perché la voglia e la speranza di riconoscere la vicina di casa o il collega d'ufficio in esplicite pose osé è più forte della consapevolezza che la probabilità di riuscirci, di fatto, è uguale a quella di centrare un sei al Superenalotto.

Perché l'operazione sa tanto di marketing territoriale, fatto con astuzia dalla casa editrice per sopravvivere all'era della pornografia digitale, dove video e foto sono gratuiti. Non a caso scelgono sempre piccoli centri di provincia: Nuoro, Trani, Grosseto e mai città come Roma o Milano.

«TUTTO VERO» La produzione però assicura «è tutto autentico». Quattro scene realizzate con il contributo di due coppie sarde che praticano lo scambismo da qualche tempo. Gina, 32 anni, impiegata, e Sergio, 35 anni, operaio, sarebbero una coppia di Nuoro, mentre Miriam, casalinga 32enne, e Poldo, 35 anni, commerciante, avrebbero invece casa a Siniscola. «I nomi sono nomi d'arte, il mestiere no», puntualizza al telefono Giuliano Carli, responsabile della casa di produzione.

Il video è stato girato a fine agosto nella zona di Orosei, nella casa vacanze della coppia nuorese. «Il reclutamento avviene ormai tramite internet», spiega Carli. «Scandagliamo i siti preferiti dagli scambisti, all'interno di questi siti sono presenti tante inserzioni. Normalmente sono coppie che cercano altre coppie, noi li contattiamo - continua Carli - e chiediamo se sono interessati. Non è automatico che chi fa lo scambista lo faccia anche davanti ad una telecamera, ci vuole una dose in più di esibizionismo e adrenalina. In Sardegna pensavamo ad altre due coppie, di Quartu e Sant'Antioco. Abbiamo preferito la nuorese perché conosceva quella di Siniscola. In quattro giorni abbiamo fatto tutto».