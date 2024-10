“L'Ats ha confermato un caso di Covid 19 positivo nel nostro paese. Ho sentito telefonicamente la persona interessata che sta bene e non presenta alcun sintomo. Le ho augurato una pronta guarigione da parte di tutta la nostra Comunità. La ringrazio per l'attenzione dimostrata alle norme vigenti e per la sua sensibile prudenza rappresentatami, che aiuterà nel presidio del caso”.

L’annuncio è arrivato dal Sindaco di Uta, Giacomo Porcu, che precisa: “Il Comune, tutte le Istituzioni Regionali, a partire da quelle sanitarie, stanno facendo quanto di competenza e previsto dai protocolli. Ricordo che il Coc del Comune di Uta è già operativo dal 14 marzo, per cui le forze in campo sono pronte e allertate da tempo. Tutti noi utesi dobbiamo fare ancor di più la nostra parte, con sempre maggior rigore nel rispettare le regole, soprattutto quella di restare a casa”.