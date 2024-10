Va avanti l’attività di monitoraggio sullo di conservazione e manutenzione di ponti e viadotti cittadini da parte del Settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari.

Lunedì 20 aprile sarà la volta dei cavalcavia in via Giovanni XXII e via Tonino Canu. Nel primo caso, sarà fermato il traffico tra la rotatoria di viale Porto Torres e la rotatoria in via Cilea, tra le 9.00 e le 10.30.

Nel secondo il traffico sarà chiuso dalle 10.30 alle 12.00, tra via Oggiano e via Sette Fratelli e di via Sette Fratelli in direzione di via Tonino Canu a partire dall’incrocio con via Ortobene.

Per le prove di carico saranno utilizzati camion a 4 assi e carico massimo di 400 quintali ciascuno, mentre i rilievi saranno monitorati con stazione totale Geotronics Geodimeter 600 e prismi ottici.