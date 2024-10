Dopo oltre due anni di attesa, le ultime indiscrezioni danno in fase di riapertura la linea ferroviaria Dolianova-Isili. La vicenda ruota intorno al ponte ferroviario di Barrali, chiuso dal febbraio 2017 su decisione dell’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif) del Ministero ai Trasporti a causa di motivi di sicurezza.

Nessuno si sbilancia sulla data effettiva di apertura della linea, ma veleggia ottimismo, gli operai e i tecnici stanno completando le operazioni di collaudo lungo la rete ferroviaria. Contattato telefonicamente da Sardegna Live, il primo cittadino di Barrali Fausto Piga, tra i più attivi nella vicenda trasporti nel Parteolla e in Trexenta, ha dichiarato: "Sto preparando una lettera per il nuovo assessore regionale ai Trasporti - dice - non solo la riapertura della linea ferroviaria tra le istanze aperte, ma anche l'arrivo di treni e pullman nuovi e confortevoli".