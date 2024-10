Con un ordinanza contingibile e urgente, Il Sindaco di Alghero Mario Bruno ha chiuso al traffico veicolare e pedonale il ponte Serra.

La decisione è arrivata oggi dopo un sopralluogo dei tecnici, che si è tenuto il 9 maggio, nel corso del quale erano stati rilevati “Un grave danneggiamento degli stralli ancorati all’impalcato con diffusa assenza di copriferro, rottura di staffe, corrosione ed isolamento del calcestruzzo”, la “Presenza di sovraccarichi (new jersey) posizionati al di sopra della campata, costituenti un ulteriore aggravio dei carichi accidentali” e “Di n°4 dissuasori in calcestruzzo, posizionati sopra gli arginelli stradali in prossimità degli accessi al ponte a latere della carreggiata, in modo da non consentire compartimentazione (alternanza) o comunque limitare il traffico veicolare”.

“Ritenuto necessario ed urgente, alla luce dell’incombente pericolo per la sicurezza della circolazione ed incolumità delle persone come emergente dalla documentazione in atti e dallo stato di fatto,– si legge nell’ordinanza – di dover provvedere all’immediata chiusura al transito veicolare e pedonale del ponte Serra fino all’esecuzione di approfonditi accertamenti tecnici”.

Inoltre, “Verificato che i residenti ed i proprietari degli immobili e terreni insistenti sulla Strada Consortile Figuruja potranno avvalersi di una viabilità alternativa”.

Nei giorni scorsi, le precarie condizioni del Ponte erano state segnalate da noi tramite un servizio. Come aveva dichiarato l’architetto Daniele Cosseddu: “L’ossidazione del ferro, accelerata anche dalla presenza del fiume sottostante, determina la corrosione delle armature metalliche. Di conseguenza, il materiale ferroso, in un primo momento si espande, determinando il distacco del calcestruzzo (il cosiddetto copri ferro), che svolge la funzione essenziale di protezione dei ferri d’armatura. Nel momento in cui lo strato di ruggine si sfalda, si riduce notevolmente lo spessore dei ferri. Tale processo determina una preoccupante perdita di volume e di resistenza che con il tempo indebolisce la struttura, richiedendo un intervento immediato in via d’urgenza, onde evitare danni irreparabili”.