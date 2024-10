Su richiesta del sindaco Enrico Collu, (convocato poi dalla Prefettura), l'avvio di un tavolo tecnico per discutere della situazione del ponte che attraversa il Rio Mannu sulla sp4, in territorio di San Sperate: si è tenuto a Cagliari, in piazza Palazzo, presso la sede della Prefettura,

All'incontro hanno partecipato la Provincia del Sud Sardegna, i funzionari del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari e i Comuni di San Sperate e Villasor (quest'ultimo rappresentato dal sindaco Massimo Pinna).

A seguito di quanto illustrato dai Vigili del Fuoco, dopo il sopralluogo effettuato, si è stabilito che il ponte, pur non presentando "visivamente" nessun segnale di imminenti problemi di pericolo, necessita di una prova di carico. Lo stesso, essendo realizzato circa sessanta anni fa, risulta infatti sprovvisto di qualsiasi prova documentale e anche gli elaborati progettuali risultano difficilmente rintracciabili. La Provincia si è impegnata nel cercar di reperire la documentazione sul ponte, eventualmente esistente in archivio e a provvedere a effettuare le prove di carico.

I lavori.

Devono essere realizzati in tempi brevi tutti i lavori necessari di manutenzione atti a proteggere le parti metalliche soggette a ossidazione a seguito della perdita del copriferro, la sistemazione del giunto di dilatazione (che si presenta all'inizio del ponte con una vistosa apertura tra le due parti della struttura), la dotazione di una adeguata segnaletica stradale, la realizzazione di un senso unico alternato per l'accesso da ambo lati del ponte (considerata la ridotta carreggiata), la limitazione del peso dei mezzi pesanti che possono transitare sul ponte, con adeguate indicazioni del divieto all'inizio della sp. 4 da ambo i lati (deviati su percorsi alternativi). Questo divieto varrà fino alla realizzazione delle prove di carico e successivamente sarà valutato il da farsi in base all'esito delle stesse.

Nella riunione si è anche discusso delle diverse problematiche che riguardano la Provincia del sud Sardegna, in particolare delle strade ricadenti nei territori di San Sperate e Villasor. Il Sindaco Collu ha dato al dirigente della Provincia la disponibilità di una pronta collaborazione per attuare gli interventi più urgenti.