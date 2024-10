Si è tenuta ieri pomeriggio, nei locali del Comune, una nuova riunione operativa operativo in merito alla questione del ponte del lungosaline di viale Colombo, proprio per delineare la procedura per velocizzare i lavori di risanamento della struttura.

Al briefing hanno preso parte il Sindaco di Quartu Sant'Elena Stefano Delunas, il suo Vice Elisabetta Cossu, il Presidente del Parco Paolo Passino e il Segretario Generale Paola Lai.

inoltre si è valutato l’opportunità di coinvolgere l’Università di Cagliari, in virtù della riconosciuta esperienza e professionalità che la caratterizza.

Nell’incontro è stato attentamente valutato il Decreto Sblocca Cantieri, che permette di affidare l’incarico anche attraverso una procedura negoziata. Una procedura, questa, in capo al Sindaco e ai dirigenti preposti, e che tiene conto della sua responsabilità in quanto garante dell’incolumità dei suoi concittadini,

Il Comune ha sottolineato come Il nuovo Prefetto sia già al corrente della situazione venutasi a creare nel lungosaline di viale Colombo, non fosse altro perché le due ordinanze emesse in merito sono già state portate anche alla sua conoscenza”.

Infine è emerso che sarà compito dell’Ente Parco accelerare nei prossimi giorni il progetto esecutivo dei lavori idraulici, affinché poi, attraverso una delibera dello stesso Ente, il relativo progetto esecutivo venga consegnato al Sindaco e ai suoi dirigenti e l’incarico di esecuzione del progetto nel suo complesso venga così affidato all’impresa aggiudicataria.