Nei giorni scorsi il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Quartu Sant’Elena ha firmato l’ordinanza di interdizione al traffico veicolare e pedonale del ponte di viale Colombo sul canale Perdalonga.

Il tratto sarà, quindi interdetto, alla circolazione veicolare e pedonale da oggi sino al 30 novembre.

Ciò, fa sapere il Comune, “Al fine di garantire la sicurezza della circolazione in corrispondenza dell’area di cantiere e ridurre il più possibile il rischio di intralci e incidenti, dalla fine dell’area parcheggio del parco di Molentargius la zona sarà totalmente off limits. I veicoli non potranno accedere al lungosaline dalla parte del viale Poetto, mentre chi arriva dal centro città potrà comunque superare la rotonda all’incrocio con via Salieri e San Benedetto e percorrere un altro tratto di via Colombo sino all’altezza del distributore”.

“Per quanto riguarda i pedoni si è anche valutata la costruzione di un percorso provvisorio – aggiungono sempre dal Comune -. Tuttavia non solo gli alti costi, ma soprattutto la tempistica per avere tutti i nullaosta ha sconsigliato un intervento di questo tipo. Nel chiedere ai cittadini un ultimo sforzo di pazienza, si consiglia pertanto agli amanti del jogging e delle passeggiate verso il mare di accedere ai percorsi alternativi, all’interno del Parco di Molentargius, che permettono di raggiungere la spiaggia del Poetto sia scegliendo la direzione Ovest, ed entrando quindi nella parte più frequentata del Parco, sia optando per la direzione Est, passando quindi da via Fiume”.

“Pazientare ancora 26 giorni – ha dichiarato, invece, il Sindaco Stefano Delunas –, perché poi tutti i disagi che abbiamo dovuto sopportare, l’Amministrazione insieme ai cittadini, si concluderanno per sempre. Finalmente supereremo anche questa emergenza e potremo così riusufruire della strada in totale sicurezza”.