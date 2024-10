Valigie pronte, biglietti fatti e hotel prenotati. Migliaia di persone attraverseranno le strade dell'Isola e popoleranno borghi e città per il ponte del 1° maggio. Saranno tre giorni di eventi, musica, spettacolo, gastronomia e cultura. Ecco quali sono i principali appuntamenti da vivere in Sardegna in questi giorni.

La 367ª Festa di Sant'Efisio sarà certamente il momento più denso di significati e fascino. Lunedì 1° maggio, il mondo del folklore isolano si darà appuntamento a Cagliari per una giornata di devozione, fede, cultura e tradizioni senza tempo. La processione si snoderà per le vie del centro cittadino incantando come sempre la folla di fedeli e turisti. Traccas, abiti tradizionali, gioielli, ricami e suoni coloreranno una giornata da vivere e scoprire.

A Sassari l'ormai atteso appuntamento col Primo maggio nella Baia di Porto Ferro. Dal 29 aprile al 1° maggio grigliate ed eventi dedicati all'arte, al sociale, all'ambiente e alla musica.

Anche Olbia avrà il suo primo maggio. A partire dalle 10.30, presso il Parco Fausto Noce, dimostrazioni artistiche e sportive, spettacoli e parate. Dalle 15.30 musica dal vivo con Purple Drip, Simo & Sere, Gio Dark, SoloSophia, Manuella, Estemporanea, Marcello Zappareddu, Elisa Carta, Andrea Biagioni, Little Pieces of Marmelade e Cristina Donà.

A Nuoro primo maggio in piazza Italia con il concerto degli E Se Vai..., tribute band di Fabrizio De Andrè, i Carovana Folk e il Dj Sandro Azzena.

Dal 29 aprile a 1° maggio, a Porto Torres, va in scena il Primavera Food Fest in piazza Eroi dell'Onda e lungomare Balai. Street food e birrifici regionale per tre giorni di musica con il gruppo Trial Band, i Bandaliga, Praci, Thom C e Provenzano Dj.

Lagune Aperte a Tortolì per la Fiera del 1° Maggio presso la Cooperativa Pescatori. Espositori da tutta la Sardegna, piatti di mare e di terra e musica per tutta la giornata.

Tre giorni di eventi anche a San Teodoro. Dal 28 al 30 aprile il Golf Link Invitational presentato da Jimmy Ghione al Golf Club di Puntaldia. Sabato 29 e domenica 30, tra il centro e La Cinta, la San Teodoro Sport Experience con lezioni di windsurf, yoga, tabata, trekking, acquagym e passeggiate a cavallo. Sabato sera, in piazza Gallura, dj set con Prezioso, Marvin, Pippo Palmieri e tanti altri.

A La Caletta (Siniscola), lunedì 1° maggio si terrà il CalaBeer. Un percorso degustativo fra dieci stand di birre regionali, esposizioni artigianali e musica con Rodeoclown, Patrick & The Crazy Silvers, Ballbreaker e Il Klan.

Dal 29 aprile al 1° maggio via alla prima edizione di Bosa in Rock. Tre giorni di musica no stop con decine di band e artisti che si alterneranno su un palcoscenico galleggiante in una cornice mozzafiato.

A Castelsardo, il giorno di 1° maggio sarà dedicato alla Marcia dell'Amicizia. La gara agonistica partirà alle 9 da piazza Nuova. Dalle 16.30 intrattenimento per bambini e spettacolo con tributo a Cesare Cremonini e I Tremendi.

Negli stessi giorni, esibizioni e spettacoli a Decimomannu per Santa Greca. Nelle tre serate tributo agli 883 con i Tieni il Tempo, Party '90-2000 con Jonny Mele dello Zoo di 105 e Maria Giovanna Cherchi in concerto.

A Gonnostramatza, a 1° maggio, Edizione Arti e Mestieri e Sagra de su Gatò. Esposizioni artigianali, musica itinerante, dimostrazioni e degustazioni de "su gatò". Nel pomeriggio lo spettacolo degli A Ballare.

A San Gavino Monreale, lunedì in piazzale Fonderia, la Festa dei Lavoratori. Pranzo comunitario coi piatti della tradizione e musica con Skaos, Golaseca e Tazenda in concerto.

Ancora lunedì, tra Cabras e San Giovanni, la suggestiva Ciclopedatala del Sinis con partenza da piazza Don Sturzo alle ore 8.

A Osilo appuntamento con la festa di Nostra Signora di Talia. Il 30 aprile Dress in Black in concerto in piazza Giovanni XXIII. Il 1° maggio Michele Zarrillo in concerto e show di Dj Diva. Il 2 maggio rassegna del folklore.