Prima giornata di chiusura del ponte sul canale Perdalonga, nel lungosaline in viale Colombo a Quartu Sant'Elena.

Gli automobilisti diretti a Cagliari sono stati costretti a scegliere percorsi alternativi generando lunghe code specialmente all'altezza della rotatoria a Margine Rosso.

Nel senso di marcia opposto importanti rallentamenti si sono registrati in viale Marconi.

Niente a che vedere con gli insostenibili disagi causati dalla chiusura estiva, manca il traffico di turisti e vacanzieri verso il mare.

I lavori per la manutenzione e messa in sicurezza del ponticello si protrarranno fino al 30 novembre. Fino ad allora viale Colombo resterà inaccessibile da via Madrid alla Bussola, e dalla Bussola in entrata in viale Colombo. Resterà invece aperto il primo tratto da via San Benedetto a via Madrid per garantire l'accesso alle attività commerciali e ai residenti.