Se la giornata di ieri, sul fronte degli incendi, è stata abbastanza tranquilla in Sardegna altrettanto non si può dire per oggi.

Sia questa mattina che nel primo pomeriggio si sono alzati in volo i mezzi antincendio aerei per spegnere alcuni roghi divampati in diverse parti della Sardegna. A Nurri stanno il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalla base operativa di Villasalto e San Cosimo.

Un elicottero Super Puma, decollato dalla base operativa di Fenosu, sta invece intervenendo su in incendio scoppiato nell’agro di Villacidro e un elicottero proveniente dalla base di Farcana sta invece aiutando nelle operazioni di spegnimento di un incendio nell’agro di Nuoro.