Vasto incendio di vegetazione e sterpaglie alla periferia di Nuoro. Intorno alle 15 tre squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro sono intervenute presso la località “Carta Loi”, in prossimità della circonvallazione cittadina, limitrofa alla via Martin Luther King. Sul posto hanno operato anche un elicottero della flotta regionale, squadre della Forestale e di Forestas.

Gli uomini del 115, dopo aver messo in sicurezza due cavalli rimasti all’interno dell’area interessata, si sono disposti a cintura lungo le case limitrofe all’area interessata, arginando l’avanzare verso il centro abitato. Alle operazioni di spegnimento ha assistito anche il sindaco, che congiuntamente al funzionario dei Vigili del Fuoco e in stretto raccordo con la Prefettura locale, ha seguito in prima persona tutte le operazioni.

Hanno disciplinato la viabilità la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. Al momento, le operazioni di spegnimento sono state completate e proseguono con la necessaria bonifica. Non si segnalano criticità per la popolazione residente in prossimità dell’area. Si stima una superficie bruciata intorno ai 10 ettari.